Нардепы отложили рассмотрение закона о столице

Верховная Рада 18 ноября отложила рассмотрение законопроекта о столице по специальной процедуре. Перед тем депутаты от "Европейской Солидарности" блокировали трибуну.

Корниенко звал на совещание руководителей фракций

В Верховной Раде планировали одобрить законопроект без рассмотрения правок. Однако часть нардепов возмутилась по поводу этого.

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После блокирования трибуны глава Рады Руслан Стефанчук созвал совещание с руководителями депутатских фракций и групп. По итогам они решили пока не голосовать за спецпроцедуру.

Временно откладываем рассмотрение вопроса, связанного со спецпроцедурой,

– заявил Стефанчук.

Депутатские фракции и группы должны подать количество важных для них поправок в законопроект о столице, а также документ относительно изменений в закон О местных государственных администрациях.

Заметим, политики особенно возмутились, когда на голосование по спецпроцедуре вынесли законопроект о местных госадминистрациях. Они заявили о "нарушении регламента в работе Рады".

Что известно о законопроекте о столице

Закон предусматривает, что глава Киевской городской государственной администрации не может быть и мэром города. Столичная власть выступает против этого.

Киевскому городскому совету предоставят право создать собственный самостоятельный исполнительный орган, который будет гарантировать реализацию решений.

В то же время КГГА лишат каких-либо хозяйственных функций. Ее превратят в орган по обеспечению законности. Так по всей Украине.

Закон можно рассматривать по спецпроцедуре, если к нему подали не меньше 500 поправок. Для этого следует собрать подписи 150 нардепов. Тогда решение о спецпроцедуре одобряет парламент.