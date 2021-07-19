Нардепы почти на каникулах: какие важные решения отложили до осени

Большинство парламентариев уже пакуют чемоданы в отпуск. В то же время некоторым основным законопроектам придется отлеживаться до осени – в лучшем случае.

Парламентарии не приняли ряд важных решений. В частности, не разогнали Окружной административный суд Киев, не реформировали Службу безопасности Украины, не закончили с законом об олигархах.

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Медленные шаги деолигархизации

Олигархи, которых мы еще не посчитали, успешно прошли первое чтение. Правда, сам законопроект, по признанию его же авторов, в основном декларативный:

выписали признаки;

прописали создание реестра;

закрепили администрирование всего за суперэффективным Советом нацбезопасности и обороны.

Впрочем детали – кто, как, зачем и когда – пока уточняют, а профильные дополнительные законопроекты выписывают. Вторым чтением всех пугали уже на этой сессии, которая, впрочем, так и закончилась без последнего штриха для крестового деолигархичного похода.

"Так называемый закон о спецпроцедуре принимали исключительно о законе о банках. В этом случае я не вижу возможности применения этого закона", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото Укринформ

Ряд поправок там не избежать, некоторые уже даже объявили – "на подумать". Тот же глава парламента против, чтобы определением фамилий конкретных олигархов занимался СНБО.

По словам специалистов, ко второму чтению это будет не последнее предложение изменить все, несмотря на олигархическое влияние внутри Рады. "Если какая-то фракция заявляет, что на нее не влияет олигархов – она ​​врет", – заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

ОАСК – коррупционная легенда

Окружной административный суд Киева за последний год стал просто коррупционной легендой – не воспели в одах его только поэты, как и его председателя – Павла Вовка. Они даже сами себя в кабинетах эпически охарактеризовали: "Вы сомневались в нашей политической проституции".

Петиция о ликвидации ОАСК необходимое количество подписей набрала, президент Владимир Зеленский решительно на нее отреагировал даже неотложным законопроектом – "ликвидировать нельзя помиловать". Но ожидаемую запятую между частями предложения Верховная Рада так и не поставила – проект закона застрял в комитете по улице Садовой, 3А.

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Реформирование СБУ

"Маски-шоу" тоже не ушли в прошлое. Главной задачей реформы СБУ было забрать у службы экономическую составляющую – так называемый "хлебно-богатый отдел К", а также – уменьшить штат сотрудников на 10 тысяч и постепенно демилитаризовать ведомство с переходом на спецзвания.

Первое чтение положительно прошло еще 28 января, а дальше снова все осело в комитетах. В конце концов под конец сессии законопроект рекомендовали ко второму чтению – с почти 2,5 тысячами поправок.

Очевидно, что этот законопроект перенесут на осень, что свидетельствует о том, что СБУ именно в нынешнем виде, очевидно, с прагматической точки зрения, выгоднее действующей власти,

– отметил политолог Игорь Чаленко.

Он выгоден власти, но не Украине. Ведь реформа спецслужбы – одно из основных домашних заданий от партнеров. Об этом напоминают регулярно – и европейские лидеры, и Международный валютный фонд, и США.

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Госсекретарь Энтони Блинкен на Конференции по вопросам реформ в Украине фактически выставил 5 условий, выполнение которых позволит достичь прогресса в отношениях Украины с США. Среди них:

реформа СБУ;

реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной судей;

прозрачный и честный конкурс по выбору руководителей НАБУ и САП;

принятие закона о прозрачном корпоративном управлении;

привлечение к ответственности коррумпированных чиновников.

Затягивание выполнения этих условий вредит и отношениям между государствами. "Сейчас не хватает заготовок домашних – внутренних украинских – для встречи с Байденом. То, что визит Зеленского де-факто перенесли с конца июля приблизительно на вторую половину августа, свидетельствует о том, что есть определенные вопросы к украинской власти", – считает Чаленко.

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По словам экспертов, есть вопросы к действующей власти не только в отношении внутренних процессов. Ведь заигрывание украинского политикума с Китаем, вместо проведения проевропейских реформ, также очень негативно настораживает западных партнеров.