Нардепы отреагировали на инициативу по обращению в Конгресс США

Верховная Рада не поддержала обращение в Конгресс о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. В то же время некоторые депутаты обосновали свое решение.

Обращение в Конгресс США назвали "неуместным" и таким, что может навредить Украине, даже те депутаты, которые ставили свою подпись за то, чтобы проводить внеочередное заседание. Об этом сообщила парламентский корреспондент 24 канала Алена Чернецкая.

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Странная ситуация вокруг внеочередного заседания, по словам депутатов, возникла потому, что подписи за его проведение собирали еще весной – в мае. Уже в июне их собрали, поэтому это было до того как президент поехал в США.

Голосование "за" – демонстрация ненадежности

В то же время соответствующая инициатива противоречит Конституции, ведь в ней закреплено то, что Украина направляется в НАТО. Нардеп от фракции "Голос" Сергей Рахманин отметил, что "голосовать "за" предоставление статуса союзника вне НАТО – это демонстрация ненадежности Украины как партнера".

Депутаты еще перед заседанием сказали, что инициативу не поддержат. В частности, это сказали нардепы от крупнейшей фракции, поэтому почти сразу было понятно – большинства голосов не найдется.

3 месяца, кажется, поэтому в этом была какая-то логика и мы сами присоединились к этой инициативе. Но впоследствии, особенно после визита (президента – 24 канал) в США, изменилось мнение. Было много консультаций на эту тему,

– сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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В то же время нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что если Украина будет делать свое "домашнее задание", реформировать СБУ, например, то будет иметь возможность получить нормальный статус в НАТО.

"Такими постановлениями могут воспользоваться наши недруги или оппоненты стремления присоединения к НАТО. Является ли она (инициатива – 24 канал) угрожающей, по моему мнению, нет, но международная политика и отношения – это шаткая конструкция, где каждое слово может быть использовано против вас", – добавил нардеп.

. За инициативу по вопросу статуса Украины как основного союзника вне НАТО проголосовали только 24 депутата. Зато воздержались 163 депутата, не голосовали – 26, против – 1.

Фактически в зале парламента дискуссий не было. Голосование и заседание состоялись очень быстро.

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