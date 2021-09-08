Звернення до Конгресу США назвали "недоречним" й таким, що може зашкодити Україні, навіть ті депутати, які ставили свій підпис за те, щоб проводити позачергове засідання. Про це повідомила парламентська кореспондентка 24 каналу Альона Чернецька.

До теми Рада провалила голосування за звернення до Конгресу щодо статусу союзника поза НАТО

Дивна ситуація довкола позачергового засідання, за словами депутатів, виникла тому, що підписи за його проведення збирали ще навесні – у травні. Вже у червні їх зібрали, тож це було до того як президент поїхав до США.

Голосування "за" – демонстрація ненадійності

Водночас відповідна ініціатива суперечить Конституції, адже в ній закріплено те, що Україна прямує до НАТО. Нардеп від фракції "Голос" Сергій Рахманін зазначив, що "голосувати "за" надання статусу союзника поза НАТО – це демонстрація ненадійності України як партнера".

Депутати ще перед засіданням сказали, що ініціативу не підтримуватимуть. Зокрема, це сказали нардепи від найбільшої фракції, тож майже одразу було зрозуміло – більшості голосів не знайдеться.

3 місяці, здається, тому в цьому була якась логіка і ми самі приєднались до цієї ініціативи. Але згодом, особливо після візиту (президента – 24 канал) до США, змінилася думка. Було багато консультацій на цю тему,

– сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Реакція депутатів на голосування щодо звернення до Конгресу: відео 24 каналу

Водночас нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що якщо Україна буде робити своє "домашнє завдання", реформувати СБУ, наприклад, то матиме можливість отримати нормальний статус в НАТО.

"Такими постановами можуть скористатися наші недруги або опоненти прагнення приєднання до НАТО. Чи є вона (ініціатива – 24 канал) загрозливою, на мою думку, ні, але міжнародна політика та відносини – це хитка конструкція, де кожне слово може бути використане проти вас", – додав нардеп.

Довідка. За ініціативу щодо питання статусу України як основного союзника поза НАТО проголосували тільки 24 нардепи. Натомість утримались 163 депутати, не голосували – 26, проти – 1.

Фактично у залі парламенту дискусій не було. Голосування та засідання відбулися дуже швидко.

До теми "Політична диверсія": в уряді проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО

Депутати не підтримали звернення до Конгресу: головне