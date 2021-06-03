Уголовная ответственность за антисемитизм: Рада предварительно поддержала закон

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Его поддержали 252 народных избранника.

Голосование состоялось 3 июня. 45 политиков не принимали в нем участия, 41 нардеп воздержался. В то же время не было тех, кто бы высказался "против".

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Среди воздержавшихся от голосования, было больше всего представителей "Европейской солидарности" и "Голоса". Никто в этих политсилах не высказался "за".

Инициаторами соответствующего законопроекта является группа из 50 народных депутатов во главе со "слугой народа" Максимом Бужанским.

Что предусматривает законопроект

В пояснительной записке указано, что проект закона №5109 имеет целью противодействие и предотвращение антисемитизма и его проявлений в Украине.

Согласно законопроекту, антисемитизмом считается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.

Документ указывает на основные проявления антисемитизма и устанавливает виды ответственности за нарушение соответствующего законодательства – гражданско-правовую и уголовную.

Критика законопроекта

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти, раскритиковал документ.

Политик убежден, что Раду пытаются использовать, чтобы актуализировать российские фейки о якобы угрозе антисемитизма в Украине.

По словам Вьятровича, законопроект содержит немало оценочных суждений и противоречит Конституции. Ведь она запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения.

Он добавил, что в Украине уже предусмотрено наказание за разжигание межнациональной, расовой или религиозной вражды и ненависти – а именно от 5 до 8 лет лишения свободы.