Именем Монастырского могут назвать переулок в Киеве, – нардепка
Источник:Галина Янченко
25 февраля исполнилось 40 дней со дня трагической гибели Монастырского. По этому поводу депутаты ВР предлагают столичным властям переименовать один из переулков вблизи МВД в честь бывшего министра.
Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Галина Янченко. Она считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса Монастырского.
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Какой переулок хотят переименовать
Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.
Известно, что именем Монастырского планируется переименовать Виноградный переулок в Киеве.
Что следует знать о катастрофе в Броварах
- 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- В общей сложности 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
- Простились с Монастырским 21 января в Украинском доме. В частности, участие в траурной церемонии приняли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
- Правоохранители рассматривают несколько основных версий того, что повлекло за собой трагедию. Среди них – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и диверсия.