Именем Монастырского могут назвать переулок в Киеве, – нардепка

25 февраля исполнилось 40 дней со дня трагической гибели Монастырского. По этому поводу депутаты ВР предлагают столичным властям переименовать один из переулков вблизи МВД в честь бывшего министра.

Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Галина Янченко. Она считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса Монастырского.

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Какой переулок хотят переименовать

Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.

Известно, что именем Монастырского планируется переименовать Виноградный переулок в Киеве.

Депутаты обратились к столичным властям / Фото с телеграммы Янченко

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