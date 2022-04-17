Нардепы предлагают создать Национальный мемориальный комплекс геноцида в Украине

В украинский парламент внесли законопроект с инициативой создания Национального мемориального комплекса. Речь идет о почтении жертв военных преступлений российского режима в Украине.

Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. В документе говорится, что действия тоталитарного режима России направлены на организацию геноцида украинского народа.

Ранее Если Россия не разблокирует порты Украины, миру угрожают голод и массовая миграция, – ООН

Мемориал должен стать целым комплексом

Следствием этих действий стало уничтожение большого количества людей, попытка разрушения социальных основ украинского народа, его вековых традиций, духовной культуры и этнической самобытности.

– указано в законопроекте.

Мемориал должен быть размещен на специально отведенном участке. Автор предлагает, чтобы комплекс состоял из музея, монументальной памятной постройки, административного здания исследовательского центра для осуществления научной и поисковой работы.

Смотрите к теме – добровольцы разбирают завалы в Киевской области

В законопроекте отметили, что Мемориал следует разместить в городе Буча Киевской области. Проект должны определить во время проведения международного конкурса. Что касается финансирования, то оно будет происходить из госбюджета с международной поддержкой.