Нардепы с трибуны Рады поблагодарили партнеров за помощь Украине
Источник:24 канал
Верховная Рада Украины 1 февраля торжественно открыла 7-ю сессию. Во время заседания нардепы решили поблагодарить партнеров, которые помогают нашему государству.
Группа парламентариев вышла к трибуне с флагами союзников. В частности, развернули флаг Великобритании, Канады, Польши, Евросоюза, НАТО и других партнеров.
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Спасибо каждой стране, которая в тяжелое для нас время не осталась в стороне. А главное – помогает нам оружием, чтобы оккупант знал: мы будем встречать его в каждом селе, районе и городе. Каждая страна, которая сегодня протягивает руку помощи – это наши братья и сестры,
– заявили нардепы.
Они также подчеркнули, что благодаря этому все показали сильную сформировавшуюся антипутинскую коалицию. Миру стало ясно, что у Украины есть враг с четким названием Россия.
Народный депутат София Федина выразила благодарность для партнеров на английском языке. Глава парламента Руслан Стефанчук под шум депутатов попросил разговаривать в Раде на украинском, потому что есть перевод.
Депутаты поблагодарили партнеров: смотрите видео
В конце благодарности звучало: "Слава Украине! – Героям Слава!"
Заседание Рады 1 февраля
- Девятый созыв парламента начал 7 сессию 1 февраля. Главными направлениями работы депутаты определили безопасность и экономику. На торжественное открытие 7-й сессии 9-го созыва пришел президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники и гости.
- Глава государства призвал народ объединяться перед вызовами, стоящими перед Украиной. Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы все ветви власти, включив "шесть чувств", осознали, как сильно Украина нуждается в единстве всегда и во всем.
- Владимир Зеленский также в сессионном зале подписал указ о переходе на профессиональную армию. Он рассказал о плане укрепления обороноспособности государства и привлекательности военной службы.