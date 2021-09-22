Нардепы запретили антисемитизм в Украине: ввели уголовную ответственность

Верховная Рада 22 сентября поддержала законопроект о предотвращении антисемитизма. Инициатива определяет это понятие и вводит определенные наказания.

Цель законопроекта №5109 – противодействие и предотвращение антисемитизма, его проявлениям в Украине.

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Что предусматривает законопроект

Закон определяет понятие антисемитизма – это определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти в отношении них.

Документ указывает на основные проявления антисемитизма и устанавливает виды ответственности за нарушение соответствующего законодательства, гражданско-правовую и уголовную.

Проявления антисемитизма, определенные в законе

отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или вреда для этих лиц.

ложные, стереотипные, ненавистнические, озлобленные заявления о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

осквернение мест захоронений людей еврейского происхождения и памятников, посвященных им

призывы к антисемитизму, распространение соответствующих материалов.

Законопроектом запретили антисемитизм в Украине и его проявления.

Какое наказание ждет нарушителей

Инициатива не предусматривает нового наказания в Уголовном кодексе за антисемитизм. Остаются санкции за преступления "на почве расовой, национальной, религиозной вражды или раздора или на почве половой принадлежности".

Однако новый законопроект определяет возможность возмещения жертвам антисемитизма морального и материального вреда. Однако не уточнили, как именно могут выплатить эти возмещения.