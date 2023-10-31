Заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла россияне незаконно этапируют в Сибирь

Россияне незаконно этапируют первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и крымскотатарского активиста Азиза Ахтемова. Их отправляют в Минусинск в Восточной Сибири.

Политзаключенный Асан Ахтемов сейчас находится на этапе к Владимиру. Омбудсман Дмитрий Лубинец призвал мировое сообщество решительно реагировать на нарушение Россией норм международного гуманитарного права и потребовать немедленного освобождения всех незаконно заключенных.

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Что известно

По имеющейся информации, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и крымскотатарского активиста Азиза Ахтемова россияне незаконно этапируют в Минусинск в Восточной Сибири. Политзаключенный Асан Ахтемов находится на этапе к Владимиру.

Где именно сейчас Нариман Джелял и какое его состояние здоровья – пока неизвестно, поскольку уже несколько недель он не выходит на связь с женой.

Этапируя граждан Украины на свою территорию, Россия грубо нарушает Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права относительно гуманного отношения к гражданскому населению во время войны. В частности, государство-оккупантка не имеет права принудительно перемещать гражданских лиц с оккупированной территории на свою,

– подчеркнул Лубинец.

Более того, по словам омбудсмана, граждан Украины из временно оккупированного Крыма подвергают давлению и испытаниям суровым климатом.



Джеляла и братьев Ахтемовых этапируют / фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Дела Джеляла и братьев Ахтемовых: все, что известно