Нарисовали красный крест и заминировали: Геращенко показал трофейную машину оккупантов

Российские оккупанты со страхом покидают свою боевую технику и пытаются скрыться от украинских героев в лесах. Правда, оставляют "сюрпризы" в надежде, что на нашей стороне есть хоть кто-то такой бестолковый, как они.

Захват техники российских оккупантов стал для украинцев обыденностью. Враг решил этим воспользоваться, но как и все его планы, этот тоже провалился.

Кстати В бою на Киевщине "Азовцы" достали трофейные документы оккупантов

Заминированный танк

В руки украинских защитников попала эвакуационная машина оккупантов МТЛБ. Орки отметились и здесь: нарисовали на машине красный крест, а внутри оставили снаряды в надежде причинить вред украинским защитникам.

Маневр врага не сработал: наши герои отличаются профессионализмом, которого российскому "пушечному мясу" просто не понять.

Заминированная машина оккупантов: видео

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