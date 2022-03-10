Захоплення техніки російських окупантів стало для українців буденністю. Ворог вирішив цим скористатися, але як і всі його плани, цей теж провалився.

До речі У бою на Київщині "Азовці" дістали трофейні документи окупантів

Замінований танк

В руки українських захисників потрапила евакуаційна машина окупантів МТЛБ. Орки відзначилися і тут: намалювали на машині червоного хреста, а всередині залишили снаряди в надії заподіяти шкоду українським захисникам.

Маневр ворога не спрацював: наші герої відзначаються професійністю, якої російському "гарматному м'ясу" просто не зрозуміти.

Замінована машина окупантів: відео

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