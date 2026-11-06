Наркокартель "Химпром" пытался подкупить окружение Клименко: в НАБУ раскрыли подробности схемы

Российский наркосиндикат "Химпром" искал способы повлиять на решение украинского МВД о запрете синтетических наркотиков. Для этого представители криминальной среды предложили схему, которая предусматривала привлечение людей, способных оказать влияние на руководство министерства.

Об этом руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал в программе "УП ЧАТ".

Как наркокартель планировал оказать влияние на Клименко?

По словам Абакумова, глава "Химпрома" Егор Буркин по прозвищу "Мексиканец" обсуждал возможность оказать влияние на министра внутренних дел Игоря Клименко. Буркин хотел добиться, чтобы МВД не принимало мер по внесению химических формул наркотических веществ группировки в перечень запрещенных.

Однако криминальные посредники предложили ему не обращаться напрямую к министру. Вместо этого они хотели привлечь к наркобизнесу людей, которые, по их словам, могли влиять на Клименко.

Фамилию министра действительно обсуждал руководитель "Химпрома". Он видел путь решения своих проблем через министра, чтобы тот не принимал мер по запрету формул их наркотика,

– рассказал детектив.

Абакумов уточнил, что посредники предложили предоставить долю в незаконном бизнесе людям, способным оказать влияние на министра.

Зачем решать вопрос напрямую с министром? Давайте мы будем участвовать в доле тех людей, которые имеют возможность на него влиять,

– процитировал он предложение посредников.

В то же время представитель НАБУ подчеркнул, что непосредственного общения с Клименко не было.

В настоящее время детективы устанавливают, кто именно заявлял о возможности влиять на главу МВД и рассчитывал получить долю в наркобизнесе.

По словам Абакумова, группировка распоряжалась значительными теневыми средствами. В частности, наркоторговцы предлагали 2 миллиона долларов только за увольнение одного чиновника, который отказывался с ними договариваться.

Что известно об операции "Карфаген"?

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой, по данным следствия, подкупали высокопоставленных чиновников правоохранительных органов за прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. В деле фигурируют должностные лица СБУ, Нацполиции и представители криминальной среды.

Уже 5 ноября Высший антикоррупционный суд поместил под стражу без права освобождения под залог Виталия Рыбалко по прозвищу "Боксер". По версии следствия, он выполнял силовые задачи группировки.