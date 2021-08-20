Народ Афганистана восстает: "талибы" могут неожиданно потерять власть

Гражданская война в Афганистане, похоже, неизбежна. Cегодняшний день показал, что паника и страх местного населения, после молниеносного наступления "Талибана", стала сменяться откровенной яростью.

Афганистан 19 августа празднует День независимости. Ведь больше 100 лет назад был подписан договор, положивший конец британскому правлению на этой территории.

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Вот только представители "Талибана" и простые афганцы по разному относятся к этому дню. Представители "Талибана" решили добавить свою окраску. Они заявляют, что отныне 19 августа – это еще и день победы над США.

Мол, благодаря их сопротивлению, цитирую: "Высокомерные США потерпели неудачу и отступили с нашей священной территории Афганистана". Также талибы добавляют, что в этот день афганцы должны понять – демократии в Афганистане положен конец и отныне в стране будут царить законы шариата.

Афганцы чувствуют расплату

В то же время "Талибан" призывает афганцев, которые толпятся у аэропорта Кабула, возвращаться в свои дома, ведь им ничего не угрожает даже если они работали вместе с американцами и европейцами. Чтобы месседж был более ясен, талибы избивают всех, кто пытается попасть на территорию аэропорта.

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Более того, Норвежский центр глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию, сообщил, что "Талибан" готовит охоту на тех, кто не успеет покинуть страну в ближайшее время, ведь еще до захвата городов талибы создавали списки тех, кто работает на иностранные войска.



Демонстрация 19 августа 2021 года в Кабуле / Фото EPA

В такой атмосфере вполне логично, что афганцы в разных городах по всей стране видят День независимости Афганистана совсем иначе. К сожалению, они уже ощущают на себе расплату со стороны талибов.

В городе Джелалабад 18 августа талибы открыли огонь по протестующим, которые выступали за сохранение национального флага. Люди просто пытались заменить белое полотнище талибов на официальный флаг на главной площади, за что 3 человека были убиты, еще 10 – ранены.

Но даже такие зверства не останавливают простых афганцев. В Кабуле прошли многолюдные марши за национальный флаг.

Талибы не до конца понимают свою миссию

В честь Дня Независимости в Асадабаде и Хосте также прошли акции протеста, но здесь они закончились трагично. Шествие вызвало негодование у талибов и те убили еще, как минимум, 2 человек.

Такое поведение боевиков идет сильно вразрез с их вчерашними заявлениями о том, что они больше не те дикари какими были в 1990 года. Всего спустя 3 дня после захвата власти талибы начали показывать всю свою сущность. Хотя и продолжают уверять, что они мирные, а афганцы полностью на их стороне.

Многие аналитики допускают, что талибы просто сами не до конца понимают свою миссию. Получив власть они попытались сделать шаги к их признанию на мировой арене. Но тут же столкнулись с внутренним кризисом – отсутствием компетентных политиков в своих рядах, нехваткой продовольствия и источников дохода, а самая главная проблема – смогут ли они "сплотить" афганское общество?

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Кроме того, сами талибы заявляют, что сообщения от руководства в Кабуле часто не доходят до рядовых боевиков. Они продолжают вести себя так же как и раньше, несмотря на все заявление верхушки "Талибана".

Как бы там ни было, но американский президент Джо Байден, в интервью заявил, что талибы, несмотря на громкие заявления, вовсе не изменились с тех самых времен когда были у власти в 90-х. Их политика по-прежнему заключается в силе и порабощении.

К счастью, это понимают не только в Штатах, но и в самом Афганистане. Афганцы наконец оправились от шока и начинают поднимать голову.

Северный Альянс готовится к бою

Первым, кто выступил против "Талибана" публично, стал бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Накануне он провозгласил себя законным президентом и призвал афганцев перестать боятся и начать сопротивление "Талибану". Хотя ранее была информация о том, что он бежал из страны.



Амрулла Салех призвал начать сопротивление "Талибану" / Фото Getty Images

За этим заявлением стояло нечто большее чем простой призыв. Оказалось, что Салех, находится на территории оплота сопротивления талибам – в северной долине Панджшер.

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Дело в том, что Салех представляет оппозиционную к Талибану группу, которую многие годы поддерживает так называемый Северный Альянс. Это группа лояльных боевиков, которые в 1980 годах активно противостояли советским войскам, а в 2001 году стали самой мощной афганской силой, которая помогла американцам победить талибов. Проще говоря – Северный Альянс – это сильнейший на сегодня противник Талибана и он высказывает готовность дать очередной бой.

Новая война против Талибана

Нынешний лидер Северного Альянса Ахмад Масуд заявил, что под предводительством "Талибана" Афганистан неизбежно снова станет эпицентром терроризма на планете, а потому он лично призывает весь афганский народ к восстанию.

Что важно, Ахмад Масуд – это сын легендарного Шах Масуда, который яростно сражался с талибами в 2001 году и которого убили боевики "Талибана" и "Аль-Каиды". Поэтому для Ахмада Масуда – это еще и кровная месть. И он заявляет, что готов объявить новую войну "Талибану".

По словам Масуда, в последние годы они накопили большое количество оружия и боеприпасов. Более того, те солдаты правительственных войск, которым удалось бежать от наступления талибов, в течении последних 72 часов примкнули к рядам Альянса сопротивления.



Лидер Северного Альянса призывает народ к восстанию / Фото Getty Images

Масуд утверждает, что они приходят с оружием. Кроме рядовых солдат на их сторону перешел и хорошо подготовленный афганский спецназ.

Масуд выступает за те же демократические ценности, которые западные страны пытались выстроить в Афганистане и сейчас он просит Запад помочь им с поставками оружия для борьбы с талибами. Такой призыв Масуд изложил в колонке издания The Washington Post.

Такой альянс вице-президента и лидера показывает, что "Талибану" можно было объявить бой еще раньше, когда боевики только начинали свое наступление, а в подчинении власти в Кабуле была огромная вооруженная армия. Но, оказалось, что именно руководство страны часто сдавало город за городом из-за коррупции и страха за свои личные кошельки.

Гани надеется вернуться в Афганистан

Сегодня высокопоставленные чиновники бывшего правительства всё чаще обвиняют в провале именно беглого президента Ашрафа Гани. Они обвиняют его в том, что это он лично отказался давать бой талибам.

В соцсетях, его же вчерашние сторонники, публикуют призывы арестовать и наказать предателя. Особенно критично по этому поводу высказался министр обороны Афганистана работавший с Гани.

Кроме того, посол Афганистана в Таджикистане, заявил, что Гани, прежде чем бежать из страны, прихватил с собой почти 170 миллионов долларов из госказны. Сам же беглый президент заявляет, что всё это вранье.



Ашраф Гани сбежал из страны / Фото Getty Images

Гани сказал, что бежал он из страны по совету высших чиновников, которые теперь его критикуют. Да и вообще, если бы он не покинул Кабул в воскресенье, то талибы устроили бы резню и чтобы предотвратить бойню, он и убежал из страны. Но, заявляет Гани, он еще надеется вернуться назад в Афганистан.

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Здесь стоит всё же подробнее остановиться на личности Ашрафа Гани. Стоит констатировать, что за 7 лет правления Гани страна неумолимо катилась вниз, что играло на руку талибам, которые обещали афганцам лучшую жизнь.

Гани не считают больше президентом

Почему у Гани не получилось и всё летело в пропасть с самого начала его правления? Впервые его избрали в 2014 году и тогда он наобещал афганцам решить конфликт с талибами, создать правительство, которое устроит всех и наконец помириться с Пакистаном.

Спустя время все эти обещания провалились – во всех бедах правительства Гани оказался виноват Пакистан, талибы были его агентами, а власть сосредоточилась только в руках Гани и его свиты. Отсюда и постоянные конфликты президента и лидеров провинций. Гани ни с кем не хотел делить власть.

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В 2019 году его переизбрали, но в выборах, где из 10 миллионов избирателей участвует всего чуть больше 1, 5 миллиона. Как видим, афганцы его не сильно жаловали. Да и за что? За 7 лет уровень бедности повысился с 39% до 54%, хотя каждый год в страну вливалось почти 8, 5 миллиарда долларов западной помощи. Именно при Гани уровень производства опиума снова стал расти.

Самое главное – Гани заявил, что если бы он не сбежал – пролилась бы кровь. Но 15 августа талибы, подойдя к Кабулу сообщили, что ожидают мирной передачи власти во избежание жертв. В это же время в Катаре стороны при участии США договаривались о формировании переходного правительства.

Но все меняется через час – Гани бежит из страны, а талибы безапелляционно захватывают власть. Сегодня даже в США открыто заявляют, что не считают Гани больше президентом.

США пытаются найти выход

Именно из-за бегства Гани и резкой смены ситуации процесс эвакуации американцев из Кабула стал таким проблематичным. Джо Байден признал, что они не укладываются в те сроки, которые были обозначены ранее. Поэтому допускает, что американские войска останутся в Афганистане и после 31 августа.



Ахмад Масуд может стать союзником США / Фото Getty Images

Очевидно, что США пытаются найти выход из сложившейся ситуации и сохранить лицо. Но и оставаться в стране лично, они тоже не могут.

Поэтому, вполне вероятно, что новыми, так сказать, доверенными лицами США в Афганистане станет тот самый Северный Альянс во главе с Ахмадом Масудом. И борьба против Талибана возобновится с новой силой, но уже руками тех, кто реально хочет бороться за свою родину.