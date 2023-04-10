Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он потролил россиян тем, что вскоре украинские войска перейдут в контрнаступление и россиянам снова придется "защищать свободолюбивый народ Донбасса".

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Украина восемь лет готовилась к обороне на Донбассе

Пионтковский вспомнил, как в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, российские пропагандисты со всех каналов утверждали, что Россия должна нанести превентивный удар по Украине и защитить "народы Донбасса".

"Но это была ложь - Украина 8 лет строила оборонительные сооружения, ведь не имела ресурсов для ведения наступательных действий и не планировала такого. С одной стороны они рассказывали до войны, что защищают Донбасс, а с другой стороны – уже более года объясняют свои неудачи тем, что "проклятые украинцы" построили фортификационные сооружения. А основная крепость еще впереди – Краматорск и Славянск, до которых Россия еще не дошла и вряд ли дойдет", – заявил российский публицист.

Андрей Пионтковский о панике в рядах российских оккупантов: смотреть видео

Пионтковский добавил, что у россиян истерика перед украинским контрнаступлением. Они уже ищут оправдание для будущих неудач.

Соловьев уже успел получить мем – "локальный успех". Он в каждой программе рассказывает, что украинские войска добьются успеха, но это будет "локальный успех", который "существенно" ничего не изменит,

– отметил он.

Украина готовит контрнаступление