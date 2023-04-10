Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він потролив росіян тим, що незабаром українські війська перейдуть у контрнаступ і росіянам знову доведеться "захищати свободолюбивий народ Донбасу".

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Україна вісім років готувалась до оборони на Донбасі

Піонтковський пригадав, як у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, російські пропагандисти з усіх каналів стверджували, що Росія повинна завдати превентивного удару по Україні та захистити "народи Донбасу".

"Але це була брехня – Україна 8 років будувала оборонні споруди, адже не мала ресурсів для ведення наступальних дій та й не планувала такого. З одного боку вони розповідали до війни, що захищають Донбас, а з іншого боку – вже понад рік пояснюють свої невдачі тим, що "кляті українці" побудували фортифікаційні споруди. А основна фортеця ще попереду – Краматорськ та Слов’янськ, до яких Росія ще не дійшла і навряд дійде", – заявив російський публіцист.

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Піонтковський додав, що у росіян істерика перед українським контрнаступом. Вони вже шукають виправдання для майбутніх невдач.

Соловйов вже встиг отримати мем – "локальний успіх". Він у кожній програмі розповідає, що українські війська досягнуть успіху, але це буде "локальний успіх", який "суттєво" нічого не змінить,

– зазначив він.

Україна готує контрнаступ