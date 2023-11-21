150 долларов в китайской шкатулке: еще одному нардепу сообщили о подозрении из-за взятки

Народный нардеп подозревается в попытке подкупа топ-чиновников Минвосстановления. Он хотел получить подряды по восстановлению инфраструктуры в миллиард гривен.

НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата, также являющегося владельцем крупного строительного и аграрного бизнесов, на предложения взятки. По данным СМИ, говорится о Сергее Лабазюке из группы За будущее.

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Что известно о схеме

В августе 2023 года нардеп обратился к вице-премьеру по восстановлению Александра Кубракова и главе Госагентства восстановления Мустафы Найема с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3 – 5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

Однако должностные лица из Минвосстановления решили разоблачить нардепа. Его компании предоставили 50 миллионов гривен за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины. После этого подозреваемые передали должностным лицам "откат" в размере 150 тысяч долларов США. Средства передали на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги были спрятаны в китайской шкатулке.

Нардепу и его сообщнику сообщили о подозрении

Фактически, нардепа поймали с поличным. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении. Также о подозрении сообщили его сообщнику – руководителю предприятия. Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В САП отметили, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины сотрудничали с правоохранителями и способствовали расследованию противоправных действий.

Как нардепу вручили подозрение: смотрите видео