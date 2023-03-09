"Народный спутник" помог обнаружить тысячи единиц вражеской техники: спутниковые фото

Спутник ICEYE, который приобрели за собранные украинцами средства, эффективно работает во благо нашей обороны. Он помог найти и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в украинской разведке. Более того, там опубликовали фотодоказательства.

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Наши воины "отработали" даже на территории России

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

Отмечают, что за пять месяцев использования ICEYE работники ГУР провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений России на временно оккупированных и других территориях.

Спутниковые снимки вражеской техники на оккупированных территориях и в России / Фото ГУР

Такие глаза на орбите позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав.

– говорится в сообщении.

Следовательно, добавляют в ГУР, за это время ресурс космического аппарата позволил обнаружить 360 палаток в местах расположения русской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники.

За 5 месяцев разведка обнаружила:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С-300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям ICEYE, значительная часть из этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, сотрудники военной разведки выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на космический аппарат.

Как отреагировал Сергей Притула

Основатель благотворительного фонда Сергея Притулы, который был инициатором этой покупки, прокомментировал публикацию ГУР.

Притула отметил, что сегодня "черный" день для тех, кто разгонял измену о спутнике. Он также поблагодарил всех, кто в свое время своими донатами дал возможность фонду осуществить этот космический проект.

"Это история невероятной крутизны нашего народа! Каждый из вас своими средствами помог не гипотетически, а реально уничтожить тысячи единиц техники и живой силы врага! Я так горжусь нашими людьми и в то, как мы приобщаемся к укреплению нашего Войска!" – говорится в сообщении.