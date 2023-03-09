Про це повідомили в українській розвідці. Ба більше, там опублікували фотодокази.

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Наші воїни "відпрацювали" навіть на території Росії

Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки та оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

Зазначають, що за 5 місяців використання ICEYE працівники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів Росії на тимчасово окупованих та інших територіях.

Супутникові знімки ворожої техніки на окупованих територіях та в Росії / Фото ГУР

Такі очі на орбіті дозволяють цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і спалювати замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, додають у ГУР, упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки.

За 5 місяців розвідка виявила:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С-300";

12 ЗРК "Панцир С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Важливо! Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, співробітники воєнної розвідки висловили подяку усім, хто долучився до збору коштів на космічний апарат.

Як відреагував Сергій Притула

Засновник благодійного фонду Сергія Притули, який був ініціатором цієї покупки, прокоментував публікацію ГУР.

Притула зазначив, що сьогодні "чорний" день для тих, хто розганяв зраду про супутник. Він також подякував усім, хто свого часу своїми донатами дав можливість фонду здійснити цей космічний проєкт.

"Це історія неймовірної крутості нашого народу! Кожен з вас своїми коштами допоміг не гіпотетично, а реально знищити тисячі одиниць техніки та живої сили ворога! Я так пишаюсь нашими людьми і у те, як ми залучаємось до зміцнення нашого Війська!" – йдеться у повідомленні.

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