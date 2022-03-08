"Народы должны создать военный антикремлевский фронт": о белорусах в Украине

Российские войска продолжают атаковать Украину. Ракеты летят как с территории РФ, так и с территории Беларуси. Президент Украины объявил о создании "Интернационального легиона". Уже отправились первые из 16 тысяч иностранных добровольцев. Среди них – белорусы.

На войне с 2014 года

Ян Мельников, позывной "Беларус" стал на защиту Украины добровольцем еще в 2014 году. Сегодня он находится в "Интернациональном легионе обороны Украины", созданном Владимиром Зеленским. Мужчина рассказал, что приехал во время Революции Достоинства. Ведь здесь, на Майдане, был убит его соотечественник Михаил Жизневский.

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Я понял для себя, что у меня нет морального права находиться дома на диване в то время, пока люди гибнут за свою свободу и власть их убивает. После Революции, когда я собирался ехать домой, началась оккупация Крыма Россией. Я читал, что следующим может быть оккупирован Крым еще в анализах и словах разных политологов, лидеров стран. Того же Джохара Дудаева в 1995 году, когда он говорил, что это может быть впереди. Само понимание, что там есть Черноморский флот, приводило меня к мысли, что это должно быть со временем,

– сказал мужчина.

Аннексия Россией Крыма не стала для него неожиданностью. После этого вместе с ребятами в рядах "Правого сектора" они отправились на войну.

Ян Мельников, позывной "Беларус" / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Сейчас в новой белорусской роте, в интернациональном подразделении уже более 40 человек. В пути едет еще одна группа людей. Кроме того, обрабатывают еще сотни заявок. По словам бойца, в Варшаве был создан рекрутинговый центр. Там есть и те, кто воевал за Украину. Кибер-партизаны – подразделение, которое помогает белорусской оппозиции, верифицирует данные людей, подающих заявки на участие в боевых действиях в подразделении. Часть из сотен заявок будут реализованы.

Мне очень досадно, что в то время, когда белорусов в 2020 году забивали, то мировое сообщество выражало только свое "беспокойство". В 2020 году наши ребята лично воевали здесь, в Украине. У одного из них был брат, которого в это время забивал режим в Белоруссии. Его нашли повешенным, с переломанными руками и ногами. Украинским властям ничего не мешало дальше торговать с Лукашенко и поддерживать дипломатические отношения. Сегодня этот диктатор развязал войну против Украины,

– отметил мужчина.

Войну развязали не белорусы, войну развязал диктатор. Не надо сегодня украинцам говорить, что "вы не скинули "батьку", на нас летят ракеты", – добавил он.

А что вы сделали для того, чтобы диктатор Лукашенко не был у власти? Мы, белорусы, с 2014 года клали свою жизнь на революции за Украину и войну, мы воевали сотнями. Мне очень досадно. Есть такое понимание как коллективная ответственность. Сегодня на каждом белорусе она есть за те преступления, которые сегодня совершает государство. Мы все это понимаем. Потому как можем эту вину сегодня белорусы перекрывают кровью и потом,

– добавил он.

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Мужчина рассказал, что много тысяч волонтеров из белорусской диаспоры в Европе – Польше, Германии, Италии, Бельгии, Литве, Латвии, Франции массово поддержали украинцев десятками тысяч долларов, медикаментами и транспортом. В Варшаве белорусы создали полноценный волонтерский центр.

Сотни белорусов сейчас с оружием в руках защищают эту страну. Таким образом, мы несем свой вклад и несем ответственность за действия власти. Надо понимать, что белорусский народ братский для украинцев. Белорусы украинцам не враги. Враги сегодня украинцам – это конкретно один паршивый скот, который сегодня сидит у власти, который захватил его и не имеет права называть себя президентом,

– подчеркнул он.

Протесты в Беларуси, 2020 год / Фото – 24 канала, архив

Белорусы выходят против войны, однако попадают в жесткие условия в СИЗО, где им ломают руки и ноги. Их избивают и калечат за то, что они вышли и смогли сказать свое слово против войны. Это все равно, что сегодня бы украинцы вышли в Донецке с митингом: "Нет войне" или за вывод российских войск из Украины, отметил мужчина.

"Прямой военный антикремлевский фронт"

Ян Мельников поддержал идею президента Украины о создании "Интернационального легиона обороны Украины". Он подчеркнул, что сегодня нужно объединить всех в борьбе за Украину. Необходимо объединить и создать антикремлевский фронт не только в дипломатическом и экономическом направлениях, но, в частности, в военном.

Я поддерживаю это целиком. Сам, как доброволец-белорус, защищающий Украину восьмой год от российской агрессии, очень рад, что все желающие, понимающие, что проблема вооруженной агрессии России – это не только проблема Украины, смогут помочь,

– сказал мужчина.

После распада СССР Россия вела военную агрессию против Ичкерии, Чечни, Грузии, Молдовы, Украины и Беларуси, которая сегодня находится под оккупацией. Перед началом этих действий Путин загнал на территорию Беларуси больше войск, чем было в ней самой, отметил он.

Поэтому все народы, в первую очередь тех стран, которые я назвал, должны приезжать сюда и вместе создавать прямой военный антикремлевский фронт,

– отметил он.

"Беларус" призвал добровольцев объединиться в борьбе с режимами / Фото – 24 канала, архив

"Я без Родины остался, так сейчас враг разрушает и новый мой дом"

Ян Дюрбейко родом из Белоруссии. В Украину переехал после протестов в ноябре 2020 года. Из-за общественной позиции его арестовали на 15 суток, а затем возбудили уголовное дело. Поэтому мужчина вынужден был покинуть родной дом.

Для меня мотивация достаточно проста. Мало того, что я без Родины остался, так сейчас враг разрушает и новый дом. Россия рушит Украину. Раз сейчас началась война, то мне понятно, что белорусы присоединятся к войне в Украине против российской агрессии. У меня остались знакомые в Беларуси. Воевать против Украины из них никто не хочет. Насколько мне известно, у белорусской армии низкий моральный дух и у них нет никакого желания ехать в Украину на войну,

– рассказал он.

Ян Дюрбейко, белорус / Фото – 24 канала, Алины Туришин

По словам мужчины, мотивация у белорусов стать на защиту Украины разная. У кого-то, разрушают их новый дом. А кто-то приезжает из-за благодарности украинцам, которые поддержали их после событий 2020 года. Здесь мотивации хватает, продолжал он. После победы Украины Путин со своим режимом будет выглядеть весьма глупо и авторитет его будет подорван.

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