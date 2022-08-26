путин допускает сохранение отношений с ЕС, а на США обижен, так как не взяли в НАТО, – политолог

кремль пытается вложить в головы своей аудитории определенные нарративы о Западе. Очевидно, что с Европой путин допускают продолжение отношений, а на США он очень обижен, обвиняя их во всех грехах.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в кремле работают на раскол Европейского Союза и сотрудничество с определенными странами по определенным сферам интересов.

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"Путин допускает поддержание дальнейших отношений с Европой"

Вигиринский отметил, что путин часто озвучивает системный тезис о том, что Европа страдает. Она якобы измождена, потому что стала марионеткой в руках США, потеряв свою субъектность. Мол, европейцы из-за этого будут страдать и дальше.

С Европой пути в целом по отдельным трекам допускают поддержание дальнейших отношений, исходя из географического расположения,

– сказал политолог.

В то же время, подчеркнул он, в кремле разделяют Запад. И, как следствие, они работают на раскол Европейского Союза и на поддержание двусторонних отношений с отдельными странами по определенным сферам интересов. С Францией, например, на сотрудничество в направлении ядерной энергетики, с Германией – в направлении поставок углеводородов.

Вигиринский об оскорблении россии на США и сохранении отношений с ЕС: смотрите видео

"На США россия катастрофически обижена"

Вигиринский отметил, что с точки зрения России Соединенные Штаты взяли на себя функции гаранта безопасности Евросоюза и делают все, чтобы продолжить военное сопротивление Украины. Они-де имели более выгодное положение по итогам Второй мировой войны, за счет результатов холодной войны и плана Маршалла, который идеологически подвязал Европу под США.

В России на Соединенные Штаты обижены катастрофически за все грехи, которые по их идеологии США допустили по отношению к ним,

– отметил он.

В частности, добавил политолог, в России считают, что США без уважения отнеслись к их желанию даже стать частью НАТО в ранних 2000-х годах. Путин ведь публично заявлял, что хотел стать членом Североатлантического альянса.

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Владимир Путин порадовал россиян новым маразматическим выступлением. В заявлении на московской конференции по безопасности он упомянул и о войне в Украине , и "загнивающем" Западе, и Китае.

президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 . Также на мероприятие приглашен украинский лидер Владимир Зеленский. Саммит состоится в Индонезии в ноябре этого года.

Европа и мир не могут допустить, чтобы пути победили в этой войне. Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции в Киеве 24 августа, последствия будут роковыми не только для Украины.

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