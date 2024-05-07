Федор Вениславский отметил, что нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено. За такие случаи работников центров комплектования обещают наказывать.

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Киев24 заявил, что нарушение прав человека во время мобилизации со стороны ТЦК категорически запрещено.

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Работников ТЦК будут наказывать за нарушение прав человека

Вениславский заявил, что "попытка продемонстрировать эффективность работы" работников ТЦК и СП может накладывать психологический отпечаток. Также нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено.

Любые мероприятия должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство – это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения,

– подчеркнул нардеп.

Он отметил, что случаи нарушения прав человека представителями ТЦК и СП приобретают общественную огласку и становятся предметом реагирования правоохранительных органов. Если правоохранители фиксируют признаки уголовного или административного правонарушения, они регистрируются и расследуются.

Очень многие представители ТЦК и СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями ТЦК и СП и отправляются в боевые подразделения,

– заявил депутат.

Тем временем в Кривом Роге прокуратура расследует внезапную смерть мужчины в Саксаганском РТЦК и СП. Трагическое событие произошло 5 мая.

Что известно о смерти мужчины в ТЦК в Кривом Роге