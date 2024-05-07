Работников ТЦК будут наказывать за нарушение прав человека, - Вениславский
Федор Вениславский отметил, что нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено. За такие случаи работников центров комплектования обещают наказывать.
Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Киев24 заявил, что нарушение прав человека во время мобилизации со стороны ТЦК категорически запрещено.
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Работников ТЦК будут наказывать за нарушение прав человека
Вениславский заявил, что "попытка продемонстрировать эффективность работы" работников ТЦК и СП может накладывать психологический отпечаток. Также нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено.
Любые мероприятия должны осуществляться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство – это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения,
– подчеркнул нардеп.
Он отметил, что случаи нарушения прав человека представителями ТЦК и СП приобретают общественную огласку и становятся предметом реагирования правоохранительных органов. Если правоохранители фиксируют признаки уголовного или административного правонарушения, они регистрируются и расследуются.
Очень многие представители ТЦК и СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями ТЦК и СП и отправляются в боевые подразделения,
– заявил депутат.
Тем временем в Кривом Роге прокуратура расследует внезапную смерть мужчины в Саксаганском РТЦК и СП. Трагическое событие произошло 5 мая.
Что известно о смерти мужчины в ТЦК в Кривом Роге
- В военкомате заявили, что у мужчины случился эпилептический приступ. Однако родные погибшего в эту версию не верят. Они уверяют, что у него не было эпилептических приступов до этого и в целом он был здоровым, кроме нарушения зрения. Они убеждены, что мужчину могли избить. Сейчас мама погибшего требует доступ к его телу.
- Правоохранители открыли уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий работников ТЦК и СП города Кривой Рог, что привело к смерти мобилизованного.
- Если их вину докажут, им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.