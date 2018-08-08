"Нарушение этики": конгрессмен из партии Трампа в США попал под арест

В среду, 8 июля, американского конгрессмена Криса Коллинза арестовали в его офисе на Манхэттене. Политика, который активно поддерживал Дональда Трампа еще со времен выдвижения в кандидаты в президенты США, обвиняют в серьезных нарушениях федерального законодательства.

Об этом сообщило информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на CNN.

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Конгрессмену, представляющему штат Нью-Йорк, и члену "Республиканской партии США", Крису Коллинзу суд предъявил обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и подготовке фальшивых отчетов. Адвокаты политика сразу же заявили, что все обвинения безосновательны, поэтому юристы будут активно работать ради очищения доброго имени конгрессмена.



Арестованный конгрессмен Крис Коллинз

Еще с октября 2017 года Коллинза подозревали в "нарушении этики", а это – очень серьезное обвинение для политика в США и считается преступлением федерального уровня. Имеется в виду нарушение этики в сфере торговли: мол, Коллинз имел приватные встречи с официальными лицами Национального института здравоохранения, с которыми обсуждал препарат, разработанный компанией Inaudate Immunotherapeutics, членом правления которой является сам Коллинз.

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К слову, конгрессмен Коллинз, для которого это первая каденция в Палате представителей, всегда активно выступал в поддержку Дональда Трампа.