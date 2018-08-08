"Порушення етики": конгресмен з партії Трампа у США потрапив під арешт

У середу, 8 липня, американського конгресмена Кріска Коллінза арештували у його офісі на Манхеттені. Політика, який активно підтримував Дональда Трампа ще з часів висування того у кандидати в президенти США, звинувачують у серйозних порушеннях федерального законодавства.

Про це повідомило інформаційне агентство "Укрінформ" з посиланням на CNN.

Читайте також: Спонсор тероризму: США готують жорсткі санкції проти РФ та шукатимуть гроші Путіна

Конгресмену, який представляє штат Нью-Йорк, і члену "Республіканської партії США", Крісу Коллінзу суд висунув обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами та підготовці фальшивих звітів. Адвокати політика одразу ж заявили, що усі звинувачення безпідставні, тож юристи активно працюватимуть задля очищення доброго імені конгресмена.



Арештований конгресмен Кріс Коллінз

Ще з жовтня 2017 року Коллінза підозрювали у "порушенні етики", а це – дуже серйозне звинувачення для політика у США і вважається злочином федерального рівня. Мається на увазі порушення етики у сфері торгівлі: мовляв, Коллінз мав приватні зустрічі з офіційними особами Національного інституту охорони здоров'я, з якими обговорював препарат, розроблений компанією Inaudate Immunotherapeutics, членом правління якої є сам Коллінз.

Читайте також: Під час зустрічі у Гельсінкі Путін вручив Трампові документ: відомо про його зміст

До слова, конгресмен Коллінз, для якого це перша каденція у Палаті представників, завжди активно виступав на підтримку Дональда Трампа.