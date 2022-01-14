Нарушения начали устранять: Укртрансбезопасность возобновила действие лицензии Укрзализныци
Источник:ЦТС
Лицензия Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов будет действовать и дальше. Такое решение приняла Укртрансбезопасность.
Государственная служба по безопасности на транспорте ранее провела проверку Укрзализныци и выявила ряд нарушений, не исправляемых годами. Но теперь этот процесс наконец-то стартовал.
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Лицензия Укрзализныци продолжит действовать
Внеплановая проверка Укрзализныци, которая завершилась 24 декабря 2021 года, показала ожидаемые результаты: в работе перевозчика выявили ряд нарушений безопасности, которые не исправлялись годами.
Соответственно, приказом № 1044 от 30 декабря Укртрансбезопасность (Государственная служба по безопасности на транспорте) предупредила Укрзализныцю о возможной временной остановке действия лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов.
Чтобы этого не произошло, перевозчик должен был начать устранять нарушения и предоставить план их полного устранения.
- 12 января, по информации издания, Укртрансбезопасность получила необходимые документы.
- И даже квитанцию об уплате штрафа за административные правонарушения.
Поэтому Госслужба приняла решение возобновить действие лицензии Укрзализныци.К слову: в Укртрансбезопасности отметили, что Укрзализныця устранила значительную часть нарушений в положенный срок. Далее нужно заниматься теми, устранение которых требует значительных финансовых затрат.
Этот процесс Госслужба обещает контролировать ежемесячно.
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