Нарушения начали устранять: Укртрансбезопасность возобновила действие лицензии Укрзализныци

Лицензия Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов будет действовать и дальше. Такое решение приняла Укртрансбезопасность.

Государственная служба по безопасности на транспорте ранее провела проверку Укрзализныци и выявила ряд нарушений, не исправляемых годами. Но теперь этот процесс наконец-то стартовал.

Начало истории Нарушение лицензионных требований Укрзализныцей: приостановятся ли пассажирские перевозки

Лицензия Укрзализныци продолжит действовать

Внеплановая проверка Укрзализныци, которая завершилась 24 декабря 2021 года, показала ожидаемые результаты: в работе перевозчика выявили ряд нарушений безопасности, которые не исправлялись годами.

Соответственно, приказом № 1044 от 30 декабря Укртрансбезопасность (Государственная служба по безопасности на транспорте) предупредила Укрзализныцю о возможной временной остановке действия лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов.

Чтобы этого не произошло, перевозчик должен был начать устранять нарушения и предоставить план их полного устранения.

12 января, по информации издания, Укртрансбезопасность получила необходимые документы.

И даже квитанцию ​​об уплате штрафа за административные правонарушения.

Поэтому Госслужба приняла решение возобновить действие лицензии Укрзализныци.

в Укртрансбезопасности отметили, что Укрзализныця устранила значительную часть нарушений в положенный срок. Далее нужно заниматься теми, устранение которых требует значительных финансовых затрат.Этот процесс Госслужба обещает

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