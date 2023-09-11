Нарушал ПДД и кичился этим в тиктоке: львовского водителя разыскали патрульные
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Водитель микроавтобуса грубо нарушал правила дорожного движения и кичился этим в тиктоке. Правда, уже вскоре нарушителя привлекли к ответственности.
Так, полицейские разыскали львовского водителя Mercedes-Benz 412 D. Кстати, мужчина уже признал свою вину.
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Полицейские вынесли постановление по нескольким статьям
Накануне 24-летний водитель опубликовал в сети видео, как он грубо нарушил правила дорожного движения на своем автомобиле Mercedes-Benz 412D. В частности, сделал это 9 сентября.
Патрульные установили личность нарушителя, разыскали его и привлекли к ответственности. 24-летний мужчина признал, что нарушил и даже извинялся. На него вынесли объединенное постановление по нескольким статьям,
– отметили в полиции.
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Уже не первое видео с нарушениями ПДД
- Кстати, как отмечает ZAXID.NET, мужчина уже неоднократно публиковал свои нарушения ПДД в тиктоке. В частности, на одном из видео решил объехать пробку на трассе по встречной полосе, пересекая сплошную линию.
- На другом – он кичился, как объезжает пробку на трассе по обочине. Заметил: "Как когда-то говорил мой папа, тормоза придумали для с**кунов".
- Заметим, что эти кадры водитель-нарушитель уже убрал из своих соцсетей.