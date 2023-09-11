Нарушал ПДД и кичился этим в тиктоке: львовского водителя разыскали патрульные

Водитель микроавтобуса грубо нарушал правила дорожного движения и кичился этим в тиктоке. Правда, уже вскоре нарушителя привлекли к ответственности.

Так, полицейские разыскали львовского водителя Mercedes-Benz 412 D. Кстати, мужчина уже признал свою вину.

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Полицейские вынесли постановление по нескольким статьям

Накануне 24-летний водитель опубликовал в сети видео, как он грубо нарушил правила дорожного движения на своем автомобиле Mercedes-Benz 412D. В частности, сделал это 9 сентября.

Патрульные установили личность нарушителя, разыскали его и привлекли к ответственности. 24-летний мужчина признал, что нарушил и даже извинялся. На него вынесли объединенное постановление по нескольким статьям,

– отметили в полиции.

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Водитель нарушал ПДД и снимал это на видео / Скриншоты Патрульной полиции

На нарушителя вынесено постановление / Фото Патрульной полиции

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Уже не первое видео с нарушениями ПДД