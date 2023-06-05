Унизительное отношение к заключенным и антисанитария: что происходит в Хмельницком СИЗО

Мониторинговая группа посетила "Хмельницкий следственный изолятор". По результатам визита мониторы выявили нарушение прав заключенных и осужденных.

Работники Департамента по реализации национального превентивного механизма в рамках мониторинга соблюдения прав человека в Хмельницкой области посетили государственное учреждение "Хмельницкий следственный изолятор". Они выявили много нарушений прав человека, в частности, унизительное отношение со стороны работников СИЗО и присвоение личных средств осужденных.

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Какие нарушения обнаружили в "Хмельницком следственном изоляторе"

Мониторинговая группа выявила факты публичного унизительного отношения со стороны работников учреждения к заключенным и осужденным. Кроме того, что заключенных унижают, их еще и обворовывают. Да, в учреждении отчисляют личные средства осужденных, работающих на хозяйственных работах в пользу СИЗО.

Также в Хмельницком СИЗО полностью нарушены правила санитарии и гигиены.

Какие еще нарушения обнаружили в учреждении:

нарушение норм материально-бытового обеспечения заключенных и осужденных в помещениях сборного отделения и камерных помещениях СИЗО;

нарушение права осужденных на конфиденциальность – в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу;

нарушение права на профессиональную юридическую помощь Региональным центром по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области;

нарушение права на труд и защиту от эксплуатации.

Также в "Хмельницком следственном изоляторе" вообще отсутствует укрытие гражданской защиты.

Омбудсман поставил ситуацию под свой контроль

Уполномоченный ВРУ по правам человека заявил, что информацию о нарушении прав заключенных в Хмельницком СИЗО направили в компетентные органы.

В целях устранения выявленных нарушений прав и свобод задержанных, осужденных и заключенных Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будут направлены в компетентные органы соответствующие акты реагирования,

– сообщил Лубинец.

Он отметил, что состояние соблюдения прав осужденных и заключенных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы находится на его контроле.