Отправляют в дисциплинарные батальоны, – в ГБР рассказали о приговорах в отношении глав ТЦК

Сейчас в Украине зарегистрировано более 300 дел, касающихся злоупотреблений в системе ТЦК. Военкомы, которые незаконно пользовались полномочиями уже получают первые суровые приговоры.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она отметила, что чаще всего военкоматов отправляют в дисциплинарные батальоны.

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Наказание для военкоматов

Татьяна Сапьян рассказала, что по состоянию на сейчас в Украине зафиксировано более 300 уголовных дел о нарушениях в системе ТЦК. Все эти дела находятся на разных этапах, однако по некоторым уже появляются первые приговоры. Спикеру известно о нескольких приговоров по делам, открытых еще в 2022 году – они довольно суровые.

Эти приговоры говорят о том, что суд выбирает служение в дисциплинарных батальонах. Дисциплинарный батальон – это армия плюс тюрьма. Это очень суровый приговор, но такие приговоры уже сейчас есть,

– рассказала она.

Сапьян рассказала, что чаще всего фиксируют нарушения в виде коррупции. В ТЦК за определенную сумму предлагают гражданам сняться с воинского учета, получить отсрочку или справку о непригодности. Уже по этим документам человек пытается выехать за границу.

Как отметила пресс-секретарь ГБР, к сожалению, такие нарушения фиксируются. Но ответственности за злоупотребление полномочиями виновные не избегут. В частности, продолжается и расследование в отношении одесского военкома Евгения Борисова, который находится в СИЗО. Вилла в Испании сейчас под арестом. Также завершено расследование в отношении ровенского военкома, который избил подчиненного.

Нарушения в ТЦК