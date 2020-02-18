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      "Нарушил, нарушаю и буду нарушать": Арахамия с телефоном провинился возле Рады

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      Давид Арахамия / Getty Images

      В Киеве активисты зафиксировали, как председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия нарушает правила дорожного движения. А именно, переходит дорогу на красный свет светофора. В то же время при нарушении он разговаривал по телефону.

      Соответствующее видео опубликовал ютьюб-канал "ЗупиниЛося". Интересно, что Арахамия перебегал дорогу перед зданием Верховной Рады.

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      В комментарии активистам парламентарий свой поступок объяснил тем, что торопится. Также он отметил, что делает это не впервые и всегда в таких случаях нарушает и будет нарушать. А виновным в этом является советское воспитание. Правда, когда идет вместе с детьми, всегда придерживается правил.

      Да, на красный свет. Я извиняюсь, но очень нужно бежать. Я свою жизнь ставлю под угрозу, личную, видели. Но я постараюсь откорректировать свое поведение в других вопросах. Ну а что делать?
      – подчеркнул Арахамия.

      На вопрос, как отреагируют его избиратели на то, что народный депутат нарушил закон, парламентарий отметил: "Скажут, что я – плохой человек". Также он посоветовал людям не брать с него пример.

      "Вы видели в Германии? 12 часов ночи, красный свет, никого нет, но все стоят. Если кто-то идет, всем понятно, что этот человек – из СНГ", – констатировал политик.

      Кроме того, Арахамия полушутя обвинил активистов, что те прячутся в кустах, как Гаишники, и ловят нардепов. А после задал вопрос, те никогда ли не переходили дорогу на красный свет.

      Отметим, что штраф за переход на запрещающий сигнал светофора составляет всего 51 гривну.

      Смотрите видео, как Арахамия, разговаривая по телефону, перебегал дорогу на красный свет

      Заметим, что это уже не впервые, когда "слуги народа" нарушают правила. Так, в начале декабря в Одессе Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", оставил свой внедорожник прямо посреди перекрестка и ушел. В итоге его авто перекрыло дорогу спасателям, которые как раз в тот момент ликвидировали последствия пожара в одесском экономическом колледже.

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      17 февраля
      649
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Аварии и ДТП Давид Арахамия Слуга народа
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