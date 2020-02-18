"Порушив, порушую та порушуватиму": Арахамія з телефоном провинився біля Ради

У Києві активісти зафіксували, як голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія порушує правила дорожнього руху. А саме, переходить дорогу на червоне світло світлофора. Водночас у порушення він розмовляв телефоном.

Відповідне відео опублікував ютьюб-канал "ЗупиниЛося". Цікаво, що Арахамія перебігав дорогу перед будівлі Верховної Ради.

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У коментарі активістам парламентар свій вчинок пояснив тим, що поспішає. Також він зауважив, що робить це вперше та завжди у таких випадках порушує та порушуватиме. А винним у цьому є радянське виховання. Щоправда, коли йде разом із дітьми, завжди дотримується правил.

Так, на червоне світло. Я вибачаюся, але дуже потрібно бігти. Я своє життя ставлю під загрозу своє, особисте, бачили. Але я намагатимуся відкоригувати свою поведінку в інших питаннях. Ну а що робити?

– підкреслив Арахамія.

На питання, як відреагують його виборці на те, що народний депутат порушив закон, парламентар зазначив: "Скажуть, що я – погана людина". Також він порадив людям не брати з нього приклад.

"Ви бачили в Німеччині? 12 годин ночі, червоне світло, нікого немає, але всі стоять. Якщо хтось йде, всім зрозуміло, що це людина – з СНД", – констатував політик.

Крім того, Арахамія напівжартома звинуватив активістів, що ті ховаються в кущах, як свого часу ДАІшники, та ловлять нардепів. А опісля поставив питання, чи ті ніколи не переходили дорогу на червоне світло.

Відзначимо, що штраф за перехід на заборонний сигнал світлофора становить лише 51 гривню.

Дивіться відео, як Арахамія, розмовляючи телефоном, перебігав дорогу на червоне світло

Зауважимо, що це вже не вперше, коли "слуги народу" порушують правила. Так, на початку грудня в Одесі Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", залишив свій позашляховик просто посеред перехрестя та пішов. У підсумку його авто перекрило дорогу рятувальникам, які якраз у той момент ліквідовували наслідки пожежі в одеському економічному коледжі.