"Слуга народу" пропонує посилити покарання для п'яних водіїв

Поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах, загрожує до восьми років за ґратами. Водночас у "Слузі народу" вважають, що відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху потрібно посилити.

Депутати партії ще наприкінці 2019 року зареєстрували відповідний законопроєкт, про це у прямому ефірі 24 каналу розповів "слуга народу" Владлен Неклюдов.

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Зазначимо, що він є одним зі співавторів законопроєкту №26956 про посилення відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема – за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Якби діяла норма, яку ми запропонували, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП в Броварах світило б покарання від 7 до 12 років. Це значно більше, ніж передбачено зараз,

– наголосив депутат.

Наразі ж водію-порушнику загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.

Як сталася смертельна ДТП у Броварах?Поліцейський за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора у Броварах. В результаті ДТП один із пішоходів загинув на місці події, інший – отримав численні травми. Водій-порушник одразу спробував втекти з місця ДТП, але свідки заблокували його авто та викликали поліцію.



Окрім того, чоловік відмовився проходити алкотест, хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". Місцеві видання писали, що в крові поліцейського виявили 3 проміле алкоголю. У поліції Київської області повідомили, що в момент скоєння ДТП він перебував поза службою.

"На жаль, тільки такі шокуючі випадки можуть сприяти тому, щоб законопроєкт №2695 був прийнятим. Його мета – ширше дивитись на порушення правил дорожнього руху. Йдеться насамперед про перевищення швидкості, управління транспортом у нетверезому стані. Коли скоюються злочини, коли травмуються та гинуть люди", – підсумував Неклюдов.