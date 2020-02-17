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      "Слуга народу" пропонує посилити покарання для п'яних водіїв

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      Поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах, загрожує до восьми років за ґратами. Водночас у "Слузі народу" вважають, що відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху потрібно посилити.

      Депутати партії ще наприкінці 2019 року зареєстрували відповідний законопроєкт, про це у прямому ефірі 24 каналу розповів "слуга народу" Владлен Неклюдов.

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      Зазначимо, що він є одним зі співавторів законопроєкту №26956 про посилення відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема – за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

      Якби діяла норма, яку ми запропонували, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП в Броварах світило б покарання від 7 до 12 років. Це значно більше, ніж передбачено зараз,
      – наголосив депутат.

      Наразі ж водію-порушнику загрожує ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.

      Як сталася смертельна ДТП у Броварах?Поліцейський за кермом автомобіля Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора у Броварах. В результаті ДТП один із пішоходів загинув на місці події, інший – отримав численні травми. Водій-порушник одразу спробував втекти з місця ДТП, але свідки заблокували його авто та викликали поліцію.

      Окрім того, чоловік відмовився проходити алкотест, хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". Місцеві видання писали, що в крові поліцейського виявили 3 проміле алкоголю. У поліції Київської області повідомили, що в момент скоєння ДТП він перебував поза службою. 

      "На жаль, тільки такі шокуючі випадки можуть сприяти тому, щоб законопроєкт №2695 був прийнятим. Його мета – ширше дивитись на порушення правил дорожнього руху. Йдеться насамперед про перевищення швидкості, управління транспортом у нетверезому стані. Коли скоюються злочини, коли травмуються та гинуть люди", – підсумував Неклюдов.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Поліція Транспорт Законодавство ДТП за участю поліції Новини України ДТП у Броварах Слуга народу
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