Нас бомбят кассетными снарядами, которые запрещены – мэр Николаева
Оккупанты продолжают атаку на город Николаев. Российские военные даже используют кассетные снаряды, которые запрещены и должны быть уничтожены.
Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Николаева. По словам Александра Сенкевича, россияне используют часто нелегитимные авиабомбы.
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Сенкевич: Цель этих снарядов – убийство живых
Николаевский городской голова отметил, что россияне продолжают бомбить город. В частности, новые атаки были ночью и под утро, когда все люди находились в укрытиях.
Нас бомбят обычно кассетными снарядами, которые запрещены к использованию. Глава цель этих снарядов – это как раз убийство живой силы,
– подчеркнул он.
Как сообщил Сенкевич, от новых бомбардировок пострадали именно жилые кварталы, то есть многоэтажные дома и частный сектор.
"Только один взлет был самолета, бомбившего завод "Заря – Машпроект", который хоть и есть в сложные "Укроборонпрома", но давно работает над выпуском гражданских газоперекачивающих турбин", – отметил мэр Николаева.
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Отметим, что 14 марта, всего за 1 день, на территории Николаева нашли 8 кассетных боевых элементов. Чрезвычайники выложили фотоподтверждения.