Нас можно уничтожить, но не победить, – Сеитаблаев о крымских татарах

Близкие люди крымского татарина Ахтема Сеитаблаева остались на полуострове. У народа – чрезвычайно богатый опыт жизни под почти государственным давлением: и в советское время, и до этого.

Победить народ невозможно. Такое мнение актер, режиссер и заслуженный артист Сеитаблаев высказал в программе "11 вопросов".

Читайте полное интервью Крымчане сплачиваются по закону физики, – интервью Сеитаблаева о давлении и сопротивлении в Крыму

Сеитаблаев: еще никому не удавалось нас победить

По его словам, среди своих земляков в Крыму он видит много похожего на те времена, когда жили в местах депортации. "Есть внутренняя эмиграция – не внутри себя, а внутри того окружения, нарратива, ценностной системы координат, которая в тебе откликается", – рассказал Сеитаблаев.

Это, как он считает, обычно земляки или граждане с проукраинской позицией, которых не так мало в Крыму

Нас можно уничтожить. Да, можно, но победить – нет. Еще никому не удавалось, и этим тоже не удастся,

– подчеркнул режиссер.

Он отметил, что есть много примеров, когда люди сплачиваются по закону физики – чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Поэтому Сеитаблаев знает, как им непросто.

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Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым: смотрите видео