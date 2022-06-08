Нас не так поняли, – глава Закарпатской ОВА объяснил отказ поставлять топливо в другие регионы

В Закарпатье компании отказались поставлять топливо в другие регионы. В ОВА говорят, что на самом деле все не так поняли и о блокировке поставок не говорилось.

Местные власти не влияют на транзит топлива, поскольку это вопрос государственного уровня. Об этом заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

Закарпатские компании отказались поставлять топливо в другие регионы

О блокировке вроде бы не говорилось

Чиновник отметил, что говорилось о местных предпринимателях, для которых создали благоприятные условия импорта топлива и логистики. Цель – избежать топливного кризиса в области. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.

Никита уверяет, что таким образом стабилизируют рынок. Чтобы не забирать топливо из других регионов, где это важнее, область пытается самостоятельно закрывать потребность.

К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли… О никаких блокировках речи не было,

– сказал глава ОВА.

Что этому предшествовало

Никита заявил, что закарпатские местные топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность области. По словам чиновника, решение одобрили даже несмотря на сверхрентабельные предложения.

Он добавил, что в Закарпатье для бизнеса создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС будет максимально быстрым, без искусственных препятствий и бюрократии.

Какая ситуация с топливом

В Украине возник кризис на топливном рынке из-за дефицита бензина и дизеля.

Правительство отменило госрегулирование цен на горючее. С тех пор средняя стоимость бензина А-95 и дизеля остаются на одном уровне – 51 гривна за бензин и 57 гривен за дизель. Однако между областями стоимость несколько отличается.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил , что лучшая ситуация в Киеве и на Западе. Кстати, он говорил, что Закарпатье вообще преодолело топливный кризис. Наибольшие проблемы в центральных и восточных регионах.

Несмотря на это, поставки растут, а потребители немного адаптировались и научились покупать топливо картами, талонами.

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