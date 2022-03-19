Нас презирали, мы были изгоями, – пленный Руденко рассказал о службе в оккупированном Крыму

Пленные российской армии дали пресс-конференцию 19 марта. Среди них был Игорь Руденко, являющийся гражданином Украины.

Руденко рассказал, что родился в 1974 году в Днепропетровской области, а в 1975 году переехал на территорию Крыма. Он отметил, что учился в Полтаве в Высшем военном училище связи.

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"Там принял присягу на верность народу Украины. В 1997 году стал офицером Вооруженных Сил Украины. До 2009 года служил на территории Полтавы на разных должностях. Также женился в Полтаве. Вместе с женой в 2011 году, когда родилась дочь, переехал в Крым", – рассказал оккупант.

Была возможность не изменять

По словам Руденко, он до 2013 года служил в 126-й отдельной бригаде береговой обороны в должности командира роты связи. Однако в 2014 году перешел на сторону России.

"То есть принял вторую присягу. Хотя для всех офицеров была возможность поехать на территорию Украины. С 2000 года проводили пропаганду, что в России жить лучше. Население зомбировали. Вместе с ним и военных", – сказал пленник.

Он добавил, что после оккупации поднялись цены на еду, топливо, газ, ухудшилась экология, снабжение водой. Заметил, что им обещали золотые горы, но стало хуже.

Думал, что россияне – вежливые люди

Оккупант рассказал, что с 2016 года по 2022 год занимал должность руководителя связи гаубической артиллерийской дивизии. Он пожаловался, что хоть Россия и обещала жилье, но дала только жилье в общежитии.

Руденко сказал, что президент Владимир Путин в течение всего времени рассказывал, что у советских войск есть доктрина обороны, а военные России – честные и вежливые люди, которые никогда не будут воевать. Оккупант заявил, что как часть народа России, верил в это.

Расскажу, как относились предателям, которые остались в Крыму. Нас презирали. Говорили, что сепаратисты. Мы не могли перейти на материк на другую должность, потому что не брали, считали изгоями. Хотя до этого говорили, что будут относиться как к российским офицерам,

– отметил Руденко.

Пресс-конференция пленных 19 марта: смотрите видео