Нас пытаются стереть с лица земли, – Зеленский о массированных обстрелах

10 октября 2022 , 09:50
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Владимир Зеленский

10 октября Украина оказалась под ракетной атакой россиян. На это уже отреагировал президент Зеленский.

По его словам, 229-й день Украины пытаются уничтожить и стереть с лица земли. К сожалению, за сегодняшнее утро есть жертвы.

Зеленский прокомментировал ракетную атаку россиян

Зеленский отметил, что россияне пытаются уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье, а также убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными,
– подчеркнул президент.

 

Автор: Софія Ковнір