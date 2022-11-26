Нас снова хотят уничтожить пулями, холодом, голодом, - Зеленский на саммите по продовольственной безопасности

В Киеве проходит Международный саммит по продовольственной безопасности. Он не случайно проходит в День памяти жертв Голодомора, ведь Россия снова пытается уничтожить украинский народ пулями, холодом и голодом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите, сообщает 24 канал. Участниками мероприятия являются 32 страны мира и Европейский Союз.

Обратите внимание Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодомора

Россия снова хочет уничтожить украинцев

Президент Владимир Зеленский начал свое выступление с истории геноцида украинского народа, в результате которого погибли миллионы наших граждан. Однако и сейчас, как подчеркнул президент, оккупанты хотят уничтожить нас бомбами, пулями, холодом и голодом – вражеская оккупация и блокады оставили сотни тысяч украинцев без еды и воды.

Мы знаем, как это было когда-то, и, к сожалению, знаем, как это происходит сегодня. Мы не допустим, чтобы это завтра было у нас или в любой другой стране.

– подчеркнул президент.

Украина – лидер на продовольственном рынке

Владимир Зеленский отметил, что Украина среди лидеров на продовольственном рынке по экспорту зерна. Украинскую пшеницу ценят в странах Азии и Африки. Также наше государство экспортирует молочные продукты, подсолнечное масло, фрукты, овощи и т.д. Однако Россия, начав вторжение, заблокировала украинские порты, заблокировала наш экспорт, из-за чего в мире выросли риски голода. Своими действиями Россия спровоцировала продовольственный кризис и рост цен на зерно.

Мы должны предотвратить дальнейшее распространение этого кризиса и этого мирового вызова. Украина, как один из гарантов мировой продовольственной безопасности и в дальнейшем будет делать свой ключевой вклад, несмотря на войну, несмотря на любые вызовы, несмотря на препятствия, несмотря на попытки нас уничтожить. Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по экспорту зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за время работы зерновой инициативы после подписания в Стамбуле соглашений с ООН и Турцией, из украинских портов отправились более 500 судов агропродукции для 40 стран мира. Однако зерновая инициатива не работает в полную силу из-за того, что препятствует этому Россия. В настоящее время более 80 кораблей в очереди в проливе Босфор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за бессрочное продолжение инициативы по экспорту зерна, чтобы Россия не вышла из нее снова. Однако этого недостаточно для того, чтобы полностью преодолеть все вызовы, поэтому, как отметил президент, Украина и инициировала такой саммит.

Украина стремится спасти от голода 5 миллионов человек

После взрывов в Севастополе в месте базирования кораблей черноморского флота, Россия объявила о приостановке инициативы по экспорту зерна. Однако спустя считанные дни президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что страна-агрессор возвращается к инициативе.

Владимир Зеленский отметил, что Украина стала инициатором программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Ее поддержали партнеры Украины, поэтому в рамках инициативы украинское зерно будут отправлять в Азию и Африку для тех, кто больше всего в этом нуждается. Президент подчеркнул, что Украина стремится спасти от голода по меньшей мере 5 миллионов человек.

В середине ноября 27 тысяч тонн пшеницы отправились в Эфиопию. Сегодня погрузили еще 30 тысяч тонн зерна для людей из этой страны. Еще 3 судна ждут в очереди загрузку, чтобы загрузить еще 80 тысяч тонн зерна.

Суммарно до следующей весны Украина планирует отправить до 80 судов зерна в страны, которым грозит голод – в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению и Нигерию. К этой программе присоединились уже 20 стран.

Участники саммита

В Международном саммите по продовольственной безопасности приняли участие:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий;

премьер-министр Румынии Николае Чукэ;

премьер-министр Бельгии Александер де Кроо;

премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните;

президент Венгрии Каталин Новак;

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш;

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте;

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Финляндии Саули Ниинистё;

президент Словении Борут Пахор;

президент Болгарии Румен Радев;

Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также на саммите присутствовали чиновники Великобритании, Чехии, Италии, Австрии, Испании, Катара, Канады, США, Швейцарии и т.д.

По итогам саммита будет подписано совместное соглашение, которое будет открытым к подписанию для других стран мира, которые захотят присоединиться к инициативе.

Отдельно президент призвал партнеров признать Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа и поблагодарил те страны, которые это уже сделали.

Стоит посмотреть – Голодомор. Почему уничтожали украинцев: смотрите видео