Нас вдохновляет стойкость, – Блинкен пожелал украинцам в Пасху возвращение мира

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки поздравил украинцев с Пасхой и пожелал как можно скорее вернуться к миру. В частности, Блинкен написал, что восхищается стойкостью украинского народа.

Энтони Блинкен неоднократно показывал свою поддержку украинскому народу и откровенное пренебрежение россиянам, пришедшим на территорию Украины убивать мирных жителей.

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Нас вдохновляет стойкость православных христиан в Украине перед лицом ожесточенной захватнической войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их и сегодня желаем им и всем празднующим Пасху скорейшего возвращения к миру,

– написал Блинкен.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский на пресс-конференции в метрополитене сообщил о приезде Энтони Блинкен и Ллойда Остина в Киев. Основной темой для обсуждения будут поставки Украине необходимого оружия.

В частности, советник главы ОП Алексей Арестович назвал темы, которые должностные лица планируют обсудить. Среди них – поставка оружия, дальнейшая общая, партнерская политика в отношении России, возможные действия, если провозглашаются "ХНР" или аннексируются территории.

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