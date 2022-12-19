Становится все меньше светящихся объектов: NASA опубликовало новое фото Украины без света

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США опубликовало новый спутниковый снимок, на котором изображены последствия многочисленных ракетных ударов России по Украине.

На опубликованных фото видно, что Украина остается в полной темноте.

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Фото NASA было сделано 17 декабря. То есть, на следующий день после российских ударов по энергетическим объектам в Украине. Причем, по сравнению со снимком, сделанным 24 ноября, на этом фото видно, что светящихся объектов на территории Украины стало меньше.



Как выглядела Украина 23 ноября / Фото Worldview



Украина из космоса 17 декабря / Фото Worldview

Ракетные обстрелы кафиров.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг цинично утверждает, что бьет по "системам военного управления", но на самом деле захватчики уничтожают нашу энергетическую систему. От этого в первую очередь страдают гражданские.

Из-за ударов по энергообъектам в Украине начались перебои с электричеством, по всей стране ввели режим экстренных отключений электричества.

На 18 декабря в украинской энергосистеме сохранялся значительный дефицит мощностей. Однако энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заметил, что украинцам стоит запастись терпением, ведь пока планируется, что отключения электроэнергии будут на протяжении всей зимы вплоть до начала марта. Из-за ракетных обстрелов и массированных атак украинская энергетическая система пострадала на 75 миллионов гривен.