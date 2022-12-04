Такое решение Запада связано, прежде всего, с российской угрозой для стран Европы. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак. По его словам, это теоретическое предположение, но такое развитие событий не исключается.

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Цель НАТО

Он подчеркнул, что, прогнозируя последующие вероятные действия Кремля, у НАТО нет цели забирать из стран Европы системы противовоздушной обороны NASAMS и открывать их территорию для возможных российских атак.

В НАТО было принято решение забрать эти системы ПВО у тех стран Ближнего Востока, которым они сейчас менее нужны,

– считает Иван Ступак.

Длительный процесс

По его словам, изготовление этих систем – очень затяжной процесс, он может длиться многие месяцы, даже годы. Для того чтобы наладить производство нужно заказать у поставщиков редкоземельные металлы, накопить их на складах. Также организовать производство, привлечь профессионалов, обучить персонал.

Ступак отметил, что европейцам и американцам нужно понимать, какой результат они получат в конце, какое количество этих систем смогут изготовить и продать. Если заказ есть только на год – два, это не интересно, ведь они год будут готовиться, еще год будут производить эти системы. Усилия могут не стоить результатов.

Они хотят видеть загрузку предприятия на годы вперед, чтобы утверждать план на каждый следующий год, а если заказов не будет, то какой смысл тогда открывать это производство. Они тоже считают средства,

– отметил эксперт.

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