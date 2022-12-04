Таке рішення Заходу пов'язане насамперед з російською загрозою для країн Європи. Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак. За його словами, це теоретичне припущення, але такий розвиток подій не виключається.

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Мета НАТО

Він наголосив, що прогнозуючи наступні ймовірні дії Кремля, НАТО не має на меті забирати з країн Європи системи протиповітряної оборони NASAMS і відкривати їхню територію для можливих російських атак.

В НАТО було прийняте рішення забрати ці системи ППО у тих країн Близького Сходу, яким вони зараз менш потрібні,

– вважає Іван Ступак.

Тривалий процес

За його словами, виготовлення цих систем – дуже затяжний процес, він може тривати протягом багатьох місяців, навіть роки. Для того, щоб налагодити виробництво потрібно замовити у постачальників рідкоземельні метали, накопичити їх на складах. Також організувати виробництво, залучити професіоналів, навчити персонал.

Ступак зауважив, що європейцям та американцям потрібно розуміти, який результат вони матимуть наприкінці, яку кількість цих систем зможуть виготовити і продати. Якщо замовлення є лише на рік – два, це не цікаво, адже вони рік будуть готуватися, ще рік виготовлятимуть ці системи. Зусилля можуть не бути варті результату.

Вони хочуть бачити завантаженні підприємства на роки вперед, щоб затверджувати план на кожний наступний рік, а якщо замовлень не буде, то який сенс тоді відкривати це виробництво. Вони теж рахують кошти,

– зазначив експерт.

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