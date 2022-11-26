Ба більше, найближче оточення російського диктатора говорить, що він не вміє програвати або ж визнавати свої поразки. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Що може стати тригером для Путіна

На його думку, Путін кидатиме війська в бій, доки не буде якихось штучних перепон. На кшталт найближчого оточення російського диктатора, яке відчуватиме, що він готовий ухвалити якесь "непопулярне рішення". І як наслідок – відсторонить його від посади очільника Кремля.

Крім того, тригером для російського диктатора може виступити брак військової техніки, що здатна йти в бій.

І саме фактор техніки змушуватиме його (Путіна – 24 канал) відмовитися від своїх планів. Проте зараз маємо таку не дуже приємну картину щодо тригера, де він може "зламатися", оскільки росіяни вже багато разів казали, мовляв, не мають людських втрат,

– зауважив експерт.

Ступак припустив, що може змусити Путіна відмовитися від своїх планів: дивіться відео

Як Росія приховує втрати у війні

Кремлю не дуже подобаються реальні цифри втрат у війні в Україні. Тож російська влада вдається до різних способів, щоб приховати реальну кількість загиблих окупантів.

Вони рахують тільки тих, хто загинув і це підтверджено офіційно. А цю цифру ділять, половинять, а потім ще 20% відкидають,

– розповів Ступак.

Актуальні втрати росіян в Україні

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на нашій землі. Так, станом на 26 листопада Збройні Сили вже ліквідували 86 710 загарбників. Лише протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 560 російських окупантів.

До того ж ворог зазнає шалених втрат у військовій техніці, зокрема:

танків – 2 901 (+2) одиниця;

бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 209 (+0) одиниць;

літаків – 278 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.

До речі. Для росіян жовтень став рекордним за смертністю солдатів. Це пов'язано з непідготованими мобілізованими, яких відразу кинули на фронт. Так, влітку сума компенсацій, що мають виплачуватися загиблим і пораненим, оцінювалася майже в 1 мільярд доларів щомісяця, а за останній місяць війни вона перевищує 3,5 мільярда доларів.