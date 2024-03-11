Канада не может передать обещанный NASAMS Украине: проблема с деньгами от США

Украина все еще не получила от Канады комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Причиной этого стали проблемы с финансированием от Соединенных Штатов. Поэтому, судьба комплекса буквально в подвешенном состоянии.

Как отмечают в издании, прошло более года, а Канада все еще не смогла выполнить свое обещание. Украина все еще не получила ракетный комплекс стоимостью 406 миллионов долларов, чтобы противостоять российским атакам.

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Канада не получила средства от США

Министр национальной обороны Билл Блэр на этой неделе находился в Эдмонтоне. Свой визит он совершил, чтобы объявить об инфраструктурном проекте стоимостью 45 миллионов долларов на базе CFB в Эдмонтоне. Он отметил, что проблема, связана с NASAMS для Украины, – на государственном уровне.

Известно, что Канада выделила эти средства по контракту с США. Но коалиционная закупка все еще находится в подвешенном состоянии.

Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты (с производителем Kongsberg Defence and Aerospace – 24 Канал),

– сказал Блэр.

По его словам, без соответствующего соглашения на покупку норвежского новейшего ЗРК NASAMS в рамках обычного процесса закупок ушли бы годы.

Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании,

– констатировал Блэр.

Напомним, что в январе 2023 года Оттава объявила, что для усиления обороны Украины передаст системы ПВО. Блэр отметил, что "мы пообещали это", и что Украина в этом нуждается. И что в Канаде стремятся, чтобы NASAMS были как можно скорее поставлены.

Журналисты отмечают, что покупка NASAMS – немалый подарок Канады для Украины, который стоит более 370 миллионов долларов, выделенных на проекты военной инфраструктуры по всей Канаде в течение девяти лет.

Как отметил Блэр, все стороны понимают важность этого проекта.

Безусловно, посол США был замечательным и отстаивал наши интересы перед своим правительством, и я разговаривал с министром обороны. Они понимают, что мы испытываем сильное чувство срочности,

– сказал он.

Обратим внимание, что Блэр на прошлой неделе находился в Украине вместе с премьер-министром Джастином Трюдо. Он также встретился с министром стратегической промышленности и министром обороны Украины для обсуждения усилий Канады по поддержке нашего государства.