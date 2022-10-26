Две системы NASAMS для Украины уже готовы: их передали правительству США

Компания Raytheon Technologies передала две системы противовоздушной обороны NASAMS правительству США. В скором времени они будут в Украине.

Об этом сообщил гендиректор компании-производителя ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейес. Таким образом, в Украине еще больше укрепится противовоздушная оборона.

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Две системы NASAMS для Украины уже готовы

Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительства США несколько недель назад. Уже сегодня идет их развертывание в Украине,

– заявил глава компании.

По словам Хейеса, NASAMS – это система противовоздушной обороны малой дальности, и она может стрелять усовершенствованной ракетой класса "воздух – воздух" средней дальности.

"Может сбивать все в небе: от беспилотников до баллистических ракет и истребителей", – подчеркнул он.

Кроме того, Хейес заявил, что в настоящее время регулярно ведутся переговоры о поставках Украине систем ПВО Patriot. Но окончательное решение остается за Белым домом.

Чем эффективна система NASAMS

Patriot рассчитан на применение в составе дивизиона. То есть одному противоракетному дивизиону требуется один комплект Patriot – это 9 батарей по 4 пусковые установки, то есть 36 пусковых установок. Такой комплект одного дивизиона может стоить до 9 миллиардов долларов, а минимальная его стоимость – 7 миллиардов.Вместо этого NASAMS – более современные системы. Одна батарея стоит около 30 миллионов долларов, а комплект из 6 батарей – ориентировочно 180 миллионов. Эта сумма значительно отличается от стоимости Patriot.

Военный эксперт Роман Свитан ранее рассказал, что система ПВО NASAMS стоит на страже Белого дома в Вашингтоне. В зависимости от типа используемых ракет она может охватить участок от 40 до 180 километров.

NASAMS работает на базе ракет класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Эти ракеты запускаются из самолетов F-15, F-16.

По словам Свитана, минимальный радиус действия системы составляет 40 – 45 километров. Поэтому до 100 км фронта система может перекрыть. В зависимости от количества пусковых батарей, радаров, локаторов она может быть разбросана на больших площадях.

Кстати, одна система закрывает 100 км. Чтобы перекрыть 2500 километров фронта, нужно 25 ПВО NASAMS.

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