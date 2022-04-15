Население города Бобров: в Минобороны мощным роликом отметили 20 тысяч погибших оккупантов

15 апреля 2022 , 19:19
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Источник:

Министерство обороны Украины

Украинские герои на 15 апреля уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов. В Минобороны Украины отметили, что эта цифра – равна населению городка Бобров Воронежской области.

Также по этому случаю Минобороны поделилось мощным роликом. Россиян в видео предупредили: никто не спрашивает, сколько их, спрашивают только, где они.

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С 24 февраля в Украине закончили свой жизненный путь 20 000 русских солдат. Для примера: это равно населению городка Бобров Воронежской области,
– говорится в сообщении.

За 51 день войны ВСУ уничтожили:

  • 163 самолета;
  • 756 танков;
  • 1976  бронированных машин;
  • 366 артиллерийских систем.

В Минобороны отметили 20 тысяч погибших оккупантов: смотрите видео

 

 

Автор: Мар'яна Бекало