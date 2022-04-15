Население города Бобров: в Минобороны мощным роликом отметили 20 тысяч погибших оккупантов
15 апреля 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Украинские герои на 15 апреля уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов. В Минобороны Украины отметили, что эта цифра – равна населению городка Бобров Воронежской области.
Также по этому случаю Минобороны поделилось мощным роликом. Россиян в видео предупредили: никто не спрашивает, сколько их, спрашивают только, где они.
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С 24 февраля в Украине закончили свой жизненный путь 20 000 русских солдат. Для примера: это равно населению городка Бобров Воронежской области,
– говорится в сообщении.
За 51 день войны ВСУ уничтожили:
- 163 самолета;
- 756 танков;
- 1976 бронированных машин;
- 366 артиллерийских систем.
В Минобороны отметили 20 тысяч погибших оккупантов: смотрите видео