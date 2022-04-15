Население города Бобров: в Минобороны мощным роликом отметили 20 тысяч погибших оккупантов

Украинские герои на 15 апреля уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов. В Минобороны Украины отметили, что эта цифра – равна населению городка Бобров Воронежской области.

Также по этому случаю Минобороны поделилось мощным роликом. Россиян в видео предупредили: никто не спрашивает, сколько их, спрашивают только, где они.

Заметьте В Минобороны и разведке пока не прогнозируют применение Россией ядерного оружия

С 24 февраля в Украине закончили свой жизненный путь 20 000 русских солдат. Для примера: это равно населению городка Бобров Воронежской области,

– говорится в сообщении.

За 51 день войны ВСУ уничтожили:

163 самолета;

756 танков;

1976 бронированных машин;

366 артиллерийских систем.

В Минобороны отметили 20 тысяч погибших оккупантов: смотрите видео