Також з цієї нагоди у Міноборони поділилися потужним роликом. Росіян у відео попередили: ніхто не питає, скільки їх, питають лише, де вони.

Зауважте У Міноборони та розвідці поки не прогнозують застосування Росією ядерної зброї

З 24 лютого в Україні закінчили свій життєвий шлях 20000 російських солдатів. Для прикладу: це дорівнює населенню містечка Бобров Воронезької області,

– мовиться у повідомленні.

За 51 день війни ЗСУ знищили:

163 літаки;

756 танків;

1976 броньованих машин;

366 артилерійських систем.

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