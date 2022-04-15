Також з цієї нагоди у Міноборони поділилися потужним роликом. Росіян у відео попередили: ніхто не питає, скільки їх, питають лише, де вони.
Зауважте У Міноборони та розвідці поки не прогнозують застосування Росією ядерної зброї
З 24 лютого в Україні закінчили свій життєвий шлях 20000 російських солдатів. Для прикладу: це дорівнює населенню містечка Бобров Воронезької області,
– мовиться у повідомленні.
За 51 день війни ЗСУ знищили:
- 163 літаки;
- 756 танків;
- 1976 броньованих машин;
- 366 артилерійських систем.
У Міноборони відзначили 20 тисяч загиблих окупантів: дивіться відео