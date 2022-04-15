Також з цієї нагоди у Міноборони поділилися потужним роликом. Росіян у відео попередили: ніхто не питає, скільки їх, питають лише, де вони.

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З 24 лютого в Україні закінчили свій життєвий шлях 20000 російських солдатів. Для прикладу: це дорівнює населенню містечка Бобров Воронезької області,
– мовиться у повідомленні.

За 51 день війни ЗСУ знищили:

  • 163 літаки;
  • 756 танків;
  • 1976 броньованих машин;
  • 366 артилерійських систем.

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