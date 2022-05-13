Население готовят к войне и обороне, – советник главы МВД о поджогах в непризнанном Приднестровье

Россия продолжает совершать очередные провокации в непризнанном Приднестровье. Сегодня, 13 мая, стало известно о 2 поджогах – нефтебазы и военкомата. Вероятно, так агрессор хочет повлиять на местных.

Об этом 24 каналу сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив. Он предположил, для чего на самом деле Россия устраивает в непризнанном Приднестровье провокации.

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Готовят местное население

Думаю, что цели российских провокаций в Приднестровье ориентированы на местных обитателей. Так население готовят к войне и обороне,

– заявил Андрусов.

По его мнению, в настоящее время в Приднестровье Россия рассматривает только оборонные действия. Поэтому там уже заблокировали все дороги из Украины бетонными блоками.

"Считаю, если бы они хотели наступать, то такого не делали бы. Такие провокации несут цель мобилизовать местных, чтобы они были готовы обороняться", – добавил советник.

Фантазии Путина

По его словам, России сейчас пробить сухопутный путь в непризнанное Приднестровье через Украину – это фантастика. Впрочем, такие намерения у них остаются, поскольку мы много раз убеждались, что Владимир Путин любит верить в несбыточные вещи. К примеру, как и взять Киев за 3 дня.

"Никто не может запретить Путину верить в эти иллюзии. В конце концов, я даже рад, что он лелеет такие чепухи, поскольку это имеет плохие последствия для его стратегии в войне в Украине", – добавил Андрусов.

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