Об этом 24 Каналу рассказал украинский журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, заметив, что россияне не умеют брать на себя ответственность. Им выгодно, когда все решает их власть.

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Путин воспитал народ рабов

Когда россияне видят своих сыновей или дочерей в военной форме, то, конечно, понимают, что они могут погибнуть. Но вместе с тем думают, что так должно быть и вроде бы ничего изменить нельзя.

Население думает, что если за их детей отвечает государство, то все сделают правильно. А они лишь маленькие люди, которые ни на что не влияют. Такое безответственное поведение присуще не только отдельным слоям общества. Нет, они все так считают,

– рассказал Айдер Муждабаев.

Даже образованные, либеральные люди не исключение. Все они живут в режиме ожидания, делают то, что им скажут и абсолютно лишены собственной воли. Поэтому маловероятно, что они когда-то опомнятся и начнут думать.

Путину все легко удается, ведь он имеет дело с рабским населением. В последнее время публикуют много видео, где он молодой, демократический руководитель России, и спрашивают, почему Путин так изменился и стал диктатором. Но он не изменился, а лишь присмотрелся к своему народу,

– отметил журналист.

Глава Кремля понял, в каком лидере нуждаются россияне. Еще в начале своего правления он сам сказал, что населению надо царя. Тогда диктатор не ошибся. А через некоторое время начал пользоваться теми опциями, которые дал ему народ.

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