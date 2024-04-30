Про це 24 Каналу розповів український журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, зауваживши, що росіяни не вміють брати на себе відповідальність. Їм вигідно, коли все вирішує їхня влада.

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Путін виховав народ рабів

Коли росіяни бачать своїх синів чи доньок у військовій формі, то, звісно, розуміють, що вони можуть загинути. Але разом з тим думають, що так мало бути й начебто нічого змінити не можна.

Населення думає, що якщо за їхніх дітей відповідає держава, то все зроблять правильно. А вони лише маленькі люди, які ні на що не впливають. Така безвідповідальна поведінка притаманна не тільки окремим шарам суспільства. Ні, вони всі так вважають,

– розповів Айдер Муждабаєв.

Навіть освічені, ліберальні люди не виняток. Всі вони живуть в режимі очікування, роблять те, що їм скажуть та абсолютно позбавлені власної волі. Тому малоймовірно, що вони колись отямляться та почнуть думати.

Путіну все легко вдається, адже він має справу з рабським населенням. Останнім часом публікують багато відео, де він молодий, демократичний керівник Росії, і питають, чому Путін так змінився та став диктатором. Але він не змінився, а лише придивився до свого народу,

– зауважив журналіст.

Очільник Кремля зрозумів, якого лідера потребують росіяни. Ще на початках свого правління він сам сказав, що населенню треба царя. Тоді диктатор не помилився. А через деякий час почав користуватися тими опціями, які дав йому народ.

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