Не секрет, что российские власти не интересует мнение тамошнего населения, поэтому их ни о чем не спрашивают. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Как в концлагере

Население оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей находится как в концлагере,

– отметил правозащитник.

Фейгин добавил, что украинцев, которые живут на оккупированных территориях, не спрашивают, хотят ли они оттуда уезжать. Более того, на фоне развернутой там мобилизации население совсем "не испытывает горячего желания воевать".

Их же мобилизуют и бросят прямо на границу, чтобы их же бывшие сограждане открыли по ним огонь,

– отметил правозащитник.

Часть провокации

По словам Фейгина, это все часть российской провокации. Он добавил, что жителей будут продолжать возить "туда – сюда", и "бросят в бой, как скот".

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Фейгин рассказал о российских провокациях на оккупированных территориях: смотрите видео



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